Российская таможня объяснила, почему закрыта граница для украинских товаров

Федеральная таможенная служба России усилила выборочный контроль за перемещением товаров из Украины.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

"Усилен выборочный контроль на границе с Украиной, поскольку мы располагаем информацией, что в нынешней ситуации могут перемещаться через границу запрещенные предметы, включая оружие", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что речи об ужесточении таможенного режима не идет.

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Как сообщал УНИАН, 19 марта представители украинских транспортных компаний заявили о том, что Россия полностью закрыла свои границы для украинской продукции. При этом работники таможни никаких объяснений перевозчикам не предоставляли.