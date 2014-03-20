Российская таможня объяснила, почему закрыта граница для украинских товаров
Российские таможенники ищут "запрещенные предметы, включая оружие".
Федеральная таможенная служба России усилила выборочный контроль за перемещением товаров из Украины.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.
"Усилен выборочный контроль на границе с Украиной, поскольку мы располагаем информацией, что в нынешней ситуации могут перемещаться через границу запрещенные предметы, включая оружие", - говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что речи об ужесточении таможенного режима не идет.
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Как сообщал УНИАН, 19 марта представители украинских транспортных компаний заявили о том, что Россия полностью закрыла свои границы для украинской продукции. При этом работники таможни никаких объяснений перевозчикам не предоставляли.