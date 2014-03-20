Альфа-банк закроет сделку по покупке Банка Кипра

В четверг, 20 марта, состоится собрание акционеров Банка Кипра, на котором будет обсуждаться вопрос сделки между киприотами и Альфа-банком (Украина), который в январе подписал соглашение о покупке финансовой группы Банка Кипра (в структуру сделки входят также 100% акций факторинговой компании "Икос Финанс") за 225 млн евро, пишет ZN.UA.

Альфа-банк уже внес аванс в размере 35 млн евро и проводит дью-дилидженс портфеля Банка Кипра. Однако у киприотов возникли опасения в том, что сделка будет закрыта из-за сложной экономической сиутации в Украине.

В частности, уже расторгнуты или находятся на грани расторжения договоренности между владельцем Дельта Банка Николаем Лагуном и акционерами Марфин Банка (ранее - Морской транспортный банк), а также сделка по приобретению Group DF Дмитрия Фирташа Правекс-банка, принадлежащего пока итальянской группе Intesa SanPaolo.

Однако в Альфе убеждают, что собираются выполнить свои обязательства по приобретению Банка Кипра. В комментарии президент Альфа-банка Александр Луканов отказался комментировать сделку ссылаясь на условия конфиденциальности, однако отметил, что "Альфа не отказалась от своих намерений инвестировать в Украину, наоборот появились новые привлекательные предложения".

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