Посол Франции: ЕС не будет просто так давать деньги Украине
Международная помощь должна предоставляться на основе запросов.
Европейский Союз будет предоставлять финансовую помощь Украине лишь под конкретные проекты, просто так деньги давать никто не будет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил посол Франции в Украине Алан Реми.
“Мы просим украинскую власть, чтобы, в отличие от предыдущих лет, международная помощь предоставлялась на основе запросов. Мы не потратили слишком много денег ни на что, когда наши партнеры в Украине брали деньги и не сотрудничали с нами. Сейчас мы надеемся, что наши партнеры вернутся к сотрудничеству”, - сказал посол Франции.
Как сообщал УНИАН, 5 марта президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу объявил о выделении Киеву пакета помощи со стороны ЕС в 11 млрд евро, из которых 1,6 млрд - кредиты, 1,4 млрд - гранты, ЕБРР должен предоставить 5 млрд евро, и 3 млрд евро должны поступить от Европейского инвестиционного банка.
В 2010 году Евросоюз выделил Украине 610 млн евро, но средства не пошли из-за отсутствия программы сотрудничества Киева с МВФ и недостатка экономических реформ в Украине.
19 марта Еврокомиссия утвердила выделение Украине 1 млрд евро помощи дополнительно к выделенным в 2010 году 610 млн евро макрофинансовой помощи.
"Еврокомиссия утвердила выделение 1 млрд евро как макрофинансовой помощи в дополнение к 610 млн евро", - сообщил журналистам вице-президент Еврокомиссии Олли Рен.
"Условия помощи ЕС - структурные реформы и порядок в управлении государственными финансами и борьба с коррупцией", - сообщил вице-президент Еврокомиссии.
По словам Рена, первый транш в 100 млн евро будет доступен Киеву сразу после достижения соглашения о возобновлении финансирования со стороны МВФ, 500 млн евро - на протяжении короткого времени после первого транша, а 1 млрд евро - до конца этого года.
Рен выразил надежду на быстрое утверждение пакета финансовой помощи Украине Европарламентом.