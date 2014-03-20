Украинские пограничники заверяют, что РФ уже пропускает грузовики с товарами

Как отмечается в сообщении, в полночь 20 марта контролирующими органами РФ в пунктах пропуска для автомобильного сообщения «Гоптовка», «Плетеневка», «Чугуновка», «Пески», расположенных в Харьковской области, было прекращено оформление транспортных средств украинской регистрации с грузом отечественного производства.

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В пункт пропуска «Гоптовка» были возвращены из России 40 грузовых автомобилей. Кроме того, на утро в пунктах пропуска было скопление более 130 грузовиков, которые ожидали оформления и пропуска через границу.

Сотрудниками Госпогранслужбы во взаимодействии с представителями Государственной автомобильной инспекции проводилась разъяснительная работа с водителями грузовых автомобилей с доведением информации о прекращении пропуска грузов на территорию РФ. Совместные наряды для разъяснений функционируют на стационарных постах ГАИ перед пунктом пропуска «Гоптовка» и на выезде из города Харькова на Белгородском шоссе.

О данной ситуации были проинформированы руководство Харьковской облгосадминистрации, УМВБ и УСБУ Украины в Харьковской области, областной прокуратуры.

По информации пограничников, сегодня в 11:30 возобновился пропуск грузовиков, следовавших в Россию с отечественными товарами через украинско-российскую границу.

Как сообщал УНИАН, 19 марта представители украинских транспортных компаний заявили о том, что Россия полностью закрыла свои границы для украинской продукции.