Крым задолжал украинским банкам 16,6 млрд гривень

Украинские банки на 1 февраля 2014 года предоставили заемщикам Крыма кредиты на сумму 16,6 млрд грн, что составляет 1,8% их общего кредитного портфеля, сообщила пресс-служба независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Согласно сообщению, банки достаточно активно развивали бизнес в этом регионе и количество банковских точек продаж, расположенных в Крыму, по состоянию на 1 февраля 2014 года составляло 1213 точек (6,3% от их общего количества в Украине).

«Учитывая нестабильность политической ситуации в отдельных регионах Украины, обеспечение бесперебойной и эффективной работы банковской системы в текущих условиях требует от банкиров не только осторожности и взвешенности в принятии решений, но и умения быстро реагировать на постоянно изменяющуюся внешнюю среду и принимать решения в условиях большого количества факторов неопределенности», - говорится в сообщении ассоциации.

По мнению банкиров, существенным фактором неопределенности является также ситуация в ряде южных и восточных регионов страны, принимая во внимание, что некоторые из них являются активными потребителями банковских услуг. По данным НАБУ, доля кредитного портфеля заемщиков Донецкой области составляет 6,2% от общего портфеля банковской системы, Одесской - 4,8%, Харьковской - 3,3%.

«Тот факт, что большинство банков стабильно работает даже в такой сложной ситуации, подтверждает достаточную финансовую устойчивость банковской системы Украины и высокий профессионализм банковского менеджмента», - отметили банкиры.

По мнению НАБУ, одним из существенных рисков на данный момент также является возможное ухудшение платежеспособности ряда заемщиков, связанное со сложной политической и экономической ситуацией.

Как сообщал УНИАН, 1 млн 233 тыс. человек, или 96,77% принявших участие в незаконном референдуме в Крыму 16 марта избирателей высказались за присоединение региона к России

18 марта в Кремле «Договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов» подписал президент РФ Владимир Путин и нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, незаконный председатель Верховного Совета Крыма Владимир Константинов, а также «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый.

В свою очередь МИД Украины заявил, что подписание указанного соглашения о присоединении Крыма к РФ «не имеет ничего общего с демократией, правом и здравым смыслом».

Банки временно приостанавливают выдачу кредитов на полуострове, так «ПриватБанк» временно остановил работу своих отделений на территории республики из-за дефицита наличных средств и правовой неопределенности работы банков на полуострове, UniCredit Bank временно заблокировал кредитные лимиты на картах клиентов в Крыму.