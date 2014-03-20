Гривня понизилась до 10,40 грн/долл.

В четверг, 20 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 10,3500/10,4000 грн/долл. с 10,2800/10,3800 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 14,2375/14,3125 грн/евро по сравнению с 14,1835/14,3275 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3829/1,3831, а к 15:30 упали до 1,3760/1,3762.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,2860/0,2875 грн/рубль против 0,2840/0,2868 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,0730 (+0.1770).

Как сообщал УНИАН, в среду, 19 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 10,1000/10,2000 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 14,0600/14,2035 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2798/0,2820 грн/рубль.

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