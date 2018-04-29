Налог на депозиты – касса взаимопомощи для нищих

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк на последнем заседании правительства предложил облагать налогом доходы с депозитов, объем которых превышает 50 тыс. грн. «Насколько мне известно, 90% украинцев имеют депозиты до 50 тыс. грн. Доходы по таким депозитам не должны облагаться налогом. А 10% богатых должны делиться с обществом», - сказал премьер.

В такой способ он предлагает стимулировать граждан нести средства на депозиты и решить вопрос социальной справедливости. «Если ты получаешь сотни тысяч доходов, надо часть отдавать обществу», - отметил Яценюк. Премьер готов испытать новую систему налогообложения на себе, поскольку чувствует угрызения совести, не заплатив ни копейки налогов со своих 614 тыс. грн процентных доходов по депозитам.

Народный депутат от партии «Батькивщина», глава подкомитета по вопросам бюджетной политики профильного парламентского комитета Александр Черноволенко в комментарии УНИАН сообщил, что данный налог может «заработать» уже с 1 июля. «По налоговому кодексу, если закон будет принят до 1 июля, он вступит в силу уже в этом году, во втором полугодии, то есть, с 1 июля. Но даже если закон не будет принят до 1 июля, мы можем внести изменения в Налоговый кодекс. Главное, чтобы налоговая служба успела подготовиться», - сказал депутат.

Помощь очень бедным за счет просто бедных

Черноволенко сообщил, что новая идея предполагает введение 15%-ного налога на доходы по депозитам. «Ставка планируется в 15%, это - официальное заявление». Депутат напомнил, что ранее после длительных дискуссий от подобной идеи отказались по причине того, что граждане кладут в банки деньги, которые уже были обложены налогами, и второй раз это делать несправедливо.

По словам Черноволенко, введение подобного налога может привести к негативным последствиям. «Граждане не будут нести деньги в банки, а начнут вкладывать в золото, валюту, недвижимость, ценные бумаги, просто хранить дома или в депозитных ячейках. Это ослабит банковскую систему», - поясняет депутат. Он подчеркивает, что снижение депозитов в банках замораживает дальнейший рост кредитования и экономики страны в целом.

Депутат предполагает, что банки повысят проценты по вкладам, закладывая потери вкладчиков для уплаты налога. «Скорее всего, это приведет к повышению затрат банков на проценты по депозитам, они вынуждены будут поднимать ставки, поскольку вкладчики будут терять 15% своих доходов по вкладам. Надо будет 22-23% делать и, соответственно, банки будут вынуждены повышать ставки по кредитам. То есть, кредит уже не под 30% дадут, а под 35%, в чем и опасность таких мер», - поясняет Черноволенко.

Он раскритиковал предложенный премьером минимальный порог по вкладам. «50 тысяч гривен - это всего 5 тысяч долларов. Долго на такие деньги не проживешь, и таких людей нельзя назвать богатыми. По сути, мы называем богатым человека, который зарабатывает дополнительно 50 долларов в месяц, и хотим с этих 50 долларов забрать 3-4 доллара», - сокрушается депутат. По его мнению, минимальный порог необходимо увеличить, как минимум, в 10 раз. «Мы должны поощрять рост депозитов, а не наоборот. Поэтому вопрос остается спорным», - добавил он.

В то же время, депутат отметил, что премьер лучше знает о текущем состоянии госфинансов. «Ситуация, насколько мне известно, действительно катастрофическая. Если нечем платить зарплаты, то как временную меру это можно сделать. За счет данного налога, по моим оценкам, можно собрать в госбюджет порядка 20-22 млрд грн. Но это означает помогать очень бедным за счет просто бедных», - резюмировал Черноволенко. Он также отметил, что администрирование налога будет достаточно сложным, но это уже головная боль банкиров.

История с продолжением

Вопрос налогообложения доходов с депозитов в Украине обсуждается давно. Еще в июне 2010 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, которым было установлено взимание 5% налога на доходы граждан в виде процентов по депозитам на сумму свыше 200 тысяч гривен. На тот момент действующим законодательством уже было предусмотрено введение подобного налога с 1 января 2013 года, но принятый Налоговый кодекс отсрочил старт новшества до 1 января 2015 года. Помимо этого, в прошлом году депутат-регионал Евгений Сигал инициировал введение 25%-ного налога на доходы физлиц в виде процентов на текущие и депозитные счета с 1 января 2014 года, но и эта идея провалилась.

Введение налога год за годом откладывали, поскольку всякий раз его инициаторы не выдерживали критики банкиров и экспертов, сетующих, что такой шаг приведет к оттоку вкладов из едва восстановившейся после кризиса банковской системы и росту теневого оборота. Помимо банкиров в прошлом году против такой инициативы выступил и Нацбанк, аргументируя позицию необходимостью стимулировать рост депозитной базы. В текущем году регулятор свое мнение пока не озвучил, но надо отметить, что состояние банковской системы значительно хуже, чем годом ранее.

Всего за два месяца, в январе-феврале, банковская система лишилась почти 50 млрд депозитов предприятий и граждан в гривневом эквиваленте. Последний раз такие масштабные потери были в 2009 году, когда вкладчики изъяли из банков почти 30 млрд грн. Нацбанк классифицирует оттоки как неприятные, но не критические, и оказывает поддержку банкам в виде рефинансирования. Тем не менее, с начала года из системы «выпали» 5 банков, в которых введена временная администрация, 2 из них – «Форум» и «Брокбизнесбанк» - входят в группу крупных.

Банкиры начинают бояться

Учитывая нынешнее состояние банковской системы, банкиры на идею налогообложения доходов с депозитов реагируют настороженно. «Система налогообложения депозитов применяется в европейский странах, например, во Франции. Но в Украине - это только идея. Когда будет оформлено каким-то образом, тогда будем бояться», - пошутил ведущий советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов. По его словам, подобная мера может стать крайне непопулярной, а поскольку доверие к банкам не очень высокое, спровоцирует негативные последствия для системы.

Как отметил начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб, сейчас не лучший момент для таких нововведений, поскольку депозиты из банков продолжают «утекать». «Это можно сделать, начиная со ставки 5%. Но тогда это не будет крупным источником пополнения доходов госбюджета», - добавил банкир. По его оценкам, с учетом нынешних объемов по всем вкладам и действующих процентных ставок, ставка налога в 5% позволит дополнительно привлечь в госбюджет порядка 6 млрд грн и таким образом нарастить его доходы на 1-2%. «Тоже немало, но если использовать порог в 50 тысяч грн эта сумма будет еще меньше. Также вкладчики могут дробить депозиты для уклонения от налогов», - прогнозирует Сологуб.

Первый замглавы правления UniCredit Bank Сергей Маноха подчеркивает, что само существование порога в 50 тысяч гривен дает пространство для манипуляций и уклонения от уплаты налога. «У клиента может быть два депозита по 50 тысяч на разных счетах и на разные сроки. По текущим счетам остаток вообще постоянно меняется. Клиенты сразу начнут выкручиваться таким образом, - отмечает он. - Если у человека большой депозит, он может его раздробить. Понимаю, что порог предназначен, чтобы у бедных «не отбирали». Мысль здравая, но не у нас. У нас сразу все станут бедными, будет много депозитов, но маленьких».

Банкир считает, что вопрос не столько в сумме налога, сколько в его администрировании. «Администрирование сложное, и все зависит от того, куда этот налог платится - по месту регистрации банка или плательщика. Но основная проблема возникает для физлица, если ему придется подавать налоговую декларацию, что для многих людей психологический шок», - сказал банкир, добавив, что рано или поздно народ привыкнет, но сейчас это не своевременно.

Не понравилась Манохе и предложенная ставка в 15%. «В Великобритании подоходный налог 45%, и люди как-то живут. Если ввести такой налог у нас, боюсь, что будет революция или вообще все перестанут платить. Раньше говорили о 5%, что как-то еще на голову налазит, а 15% - уже слишком. Боюсь, как бы не появились схемы, которые позволят вообще уходить от этого налога», - сокрушается банкир. По его мнению, высокая ставка налога будет стимулировать плательщиков уклоняться от него. «Когда цена вопроса 5% - то лучше заплатить и жить спокойно. Когда 15% - есть о чем поговорить», - добавил он.

Маноха предлагает установить ставку налогообложения в 3-5% и взимать налог по всем вкладам, без каких-либо порогов. «Оптимально было бы, как планировали ранее, сделать 5% и на все депозиты без всяких порогов, потому что пороги - возможность для манипуляций», - подчеркивает он. По прогнозам Манохи, банки не станут сразу повышать проценты по вкладам. «Я бы сразу не стал повышать проценты по депозитам, надо смотреть на рынок, и вообще понимать, как это все будет. Скорее всего, приведет к оттоку вкладов. Это - нормальная норма, но реакцию населения предсказать сложно», - резюмировал Маноха.

Без перерывов и выходных

Депутат Черноволенко подчеркнул, что вопрос налогообложения пока на уровне предложений. Они будут рассматриваться Министерством финансов и Верховной Радой, которая может набрать или не набрать необходимые голоса в поддержку идеи, хотя, одобрение депутатами вполне вероятно. «Будем руководствоваться тем, какова реальная ситуация с бюджетом. Сейчас нам надо вести войну. Поэтому если у нас есть деньги на пушки, придется поделиться и бедным. В мирное время, по моему мнению, это было бы неправильно. Но если нет денег на ведение войны, то будем и налог на воздух делать», - пошутил депутат.

В то же время, Черноволенко подчеркнул, что правительство должно доказать отсутствие других источников для наполнения казны. «Если это так, то все депутаты поддержат. Хотя данная мера - достаточно непопулярная, в особенности перед выборами», - сказал он. Парламентарий полагает, что альтернативные варианты есть. «Проще поднять уровень платы за использование недр, можно в 100 раз повысить и получить огромные деньги с тех людей, которые зарабатывают десятки и сотни миллионов. Это можно и давно пора сделать. То есть, есть другие источники. Поэтому я не уверен, что идея налогообложения депозитов правильная», - сказал Черноволенко.

Тем не менее, законопроект будет рассмотрен и одобрен на следующем заседании правительства, запланированном на субботу, 22 марта. «Налогообложение депозитов – один из 14 законов, предполагающих изменения в налогообложение. Сейчас не время озвучивать положения документа, потому что решение не принято, до субботы будет дискуссия», - сказал в ходе последнего заседания Кабмина министр Кабинета министров Остап Семерак. Он предположил, что документ может быть вынесен на обсуждение в парламент уже на следующей пленарной неделе.

Хотелось бы верить, что успех идеи, если она станет реальным законом, не будет нивелирован ростом теневого оборота и новых схем уклонения от уплаты налогов. Кроме того, чем больше «обложить» налогами тех, кто и так платит, тем сильнее возникает желание вообще никому и ничего не платить, или снова жечь шины на Институтской.

Ольга Гордиенко (УНИАН)