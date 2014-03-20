Миссия МВФ продолжит работу в Украине до 25 марта

Миссия Международного валютного фонда, которая работает в Киеве с 4 марта, перенесла дату завершения своей работы в Украине с 21 на 25 марта, говорится заявлении главы миссии Николая Георгиева, текстом которого располагает УНИАН.

«Фаза работы, посвященная сбору и анализу информации, завершилась 14 марта. И на просьбу руководства МВФ миссия начала переговоры с властями Украины по программе экономических реформ, поддержку которой мог бы оказать МВФ», - говорится в заявлении.

Как подчеркивается в документе, миссия достигла значительного прогресса в обсуждении экономической политики, которая позволит вывести Украины на путь экономических реформ, правильного управления и устойчивого развития, одновременно обеспечив защиту бедных и уязвимых слоев населения. «Наше сотрудничество с украинской властью было отличным. Комплексная программа реформ правительства охватывает широкий спектр вопросов, и для обеспечения дальнейшего прогресса в обсуждении программы необходимо выполнить дополнительную работу. Миссия планирует закончить свою работу 25 марта», - подчеркивается в заявлении.

Ранее министр финансов Украины Александр Шлапак сообщил, что окончательные решения по сотрудничеству с МВФ Кабмин примет уже до конца недели. По словам Шлапака, первый «драфт» программы сотрудничества будет подготовлен к концу работы миссии МВФ в Украине и к саммиту ЕС – 21 марта, во время которого, как ожидается, Украина и ЕС подпишут политическую часть Соглашения об ассоциации.

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Как сообщал УНИАН, Украина возобновила активный диалог с Международным валютным фондом в феврале 2014 года – после назначения нового состава правительства. В течение 2013 года в Украине работали две технические миссии МВФ, которые выполняли скорее оценочную функцию – решение о финансировании экономики Украины по итогам работы обеих миссий так и не было принято.

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В декабре 2013 года специалисты фонда отмечали, что макроэкономическая политика, проводимая на тот момент властями Украины, усиливала значительные внешние и фискальные дисбалансы, а также во многом углубляла рецессию.

По мнению экспертов МВФ, Украине требовалась фискальная консолидация и значительное сокращение бюджетных расходов с одновременной рационализацией работы сектора государственных закупок. Власти Украины должны были провести существенные реформы в энергетическом секторе, в первую очередь в сфере тарифного образования, а также предпринять ряд мер по улучшению делового климата.