Миллионы на чартеры для чиновников отдадут армии

Кабинет министров на заседании 19 марта принял решение перечислить в резервный фонд госбюджета 150 млн грн, которые предусматривались на чартерные перевозки чиновников.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом министр Кабинета министров Остап Семерак проинформировал на брифинге.

«Из Резервного фонда средства пойдут на потребности украинской армии», - уточнил министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня Семерак заявил, что правительство приняло решение об отказе от заказа чартерных рейсов для чиновников, что позволит сэкономить 150 млн грн бюджетных средств.

Семерак отметил, что премьер и другие правительственные чиновники отказались от практики пользования чартерными рейсами, и на международные переговоры, которые происходят в данное время, все чиновники летают рейсовыми самолетами в салонах эконом-класс.