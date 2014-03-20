Нацбанк расширил права банков-нерезидентов по покупке валют за гривню

Национальный банк Украины разрешил банкам-нерезидентам, национальная валюта которых входит во 2-ю и 3-ю группы классификатора иностранных валют и банковских металлов, покупать за гривни любую иностранную валюту в пределах соответствующей группы классификатора, не ограничивая такую покупку нацвалютой банка-нерезидента.

Соответствующая норма закреплена в постановлении НБУ №45 "О внесении изменений в нормативно-правовые акты Национального банка Украины".

«Совершенствование нормативно-правовой базы Национального банка Украины, которая определяет порядок проведения операций по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, открытым в уполномоченных банках, позволит уполномоченным банкам Украины эффективно поддерживать на должном уровне корреспондентские отношения с банками-нерезидентами», - говорится в сообщении регулятора.

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Справка УНИАН. В первую группу классификатора иностранных валют и банковских металлов включены свободно конвертируемые валюты, которые широко используются для осуществления платежей по международным операциям и продаются на главных валютных рынках мира. Это такие валюты, как австралийские доллары, английские фунты стерлингов, датские кроны, доллары США, канадские доллары, японские иены, евро, СПЗ и другие. Право Нацбанка определять валюты инвестирования предусмотрено Законом Украины «О режиме иностранного инвестирования». Во вторую и третью группы включены валюты, которые менее широко используются для осуществления платежей по международным операциям.

