Минфин предлагает облагать налогом доходы с депозитов свыше 100 тыс. гривень

Министерство финансов Украины предлагает ввести налог на доходы физлиц - владельцев вкладов свыше 100 тыс. грн в одном финансовом учреждении на конец отчетного налогового месяца, сообщается на сайте министерства.

Напомним, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк на последнем заседании правительства предложил облагать налогом доходы с депозитов, объем которых превышает 50 тыс. грн для стимулирования граждан вносить средства на депозиты и решения вопроса социальной справедливости.

Минфин подчеркнул, что речь идет о налогообложении доходов по депозитам, а не самих депозитов. «Предлагается ввести налогообложение налогом на доходы физических лиц только для 1,5 % владельцев крупнейших вкладов, размер которых превышает 100 тыс. грн, на которые приходится 70% всех банковских сбережений, то есть, для богатой части населения», - говорится в сообщении.

Одновременно, Минфин сообщил, что налогообложение доходов по вкладам до 100 тыс. грн не предвидится. «Если общая сумма вкладов не превышает 100 тыс. грн в одном финансовом учреждении на конец отчетного налогового месяца, то налогообложение процентов, начисленных вкладчику в этом учреждении, не предусмотрено», - отмечается в сообщении.

Минфин подчеркивает, что в пользу введения налогообложения процентных доходов, полученных резидентами, свидетельствует международный опыт. «Например, в Литве и Японии - по ставке 15%, в Польше - по ставке 19%, в Германии - по ставке 25%, в Швейцарии - по ставке 35%, в Нидерландах - от 37% до 52%», - приводятся примеры в сообщении.

По мнению Минфина, несправедливо продолжать практику, когда заработные платы в отраслях образования, здравоохранения, культуры и сельского хозяйства облагаются налогом на общих основаниях, в то время как доходы, получаемые богатыми вкладчиками, освобождены от налогообложения.

В частности, Минфин приводит данные Государственной службы статистики Украины за январь 2014 года, согласно которым со средней зарплаты в области образования в 2,476 тыс. грн взимается налог в размере 358 гривен, в области здравоохранения - 327 грн из 2,27 тыс. грн, в сфере культуры - 469 грн из 3,2 тыс. грн, в сельском хозяйстве - 305 грн со 2,1 тыс. грн.

В то же время, как отмечает Минфин, владельцы крупных вкладов ничего в бюджет не платят. «Правительство будет настаивать на том, чтобы процентные доходы на такие вклады облагались налогами», - подчеркнул Минфин.

Как сообщал УНИАН, министр Кабинета министров Остап Семерак в ходе последнего заседания правительства заявил, законопроект о налогообложении доходов по депозитам будет рассмотрен и одобрен на следующем заседании правительства, запланированном на субботу, 22 марта. Он отметил, что пока не время озвучивать положения документа, потому что решение еще не принято, но в то же время предположил, что документ может быть вынесен на обсуждение в парламент уже на следующей пленарной неделе.

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