Налог на доходы по депозитам может заработать уже с июля — депутат

Налогообложение доходов по депозитам свыше 50 тыс. грн по ставке 15% годовых может заработать уже с 1 июля текущего года, сообщил УНИАН народный депутат от партии «Батькивщина», глава подкомитета по вопросам бюджетной политики парламентского бюджетного комитета Александр Черноволенко.

«По налоговому кодексу, если закон будет принят до 1 июля, он вступит в действие уже в этом году, во втором полугодии, то есть, с 1 июля. Но даже если закон не будет принят до 1 июля, мы можем внести изменения в Налоговый кодекс. Главное, чтобы налоговая служба успела подготовиться», - сказал депутат, отвечая на вопрос о предполагаемой дате введения налога на доходы по депозитам свыше 50 тыс. грн. Черноволенко сообщил, что ставка налога составит 15%. «Ставка планируется в 15%, это - официальное заявление», - добавил он.

Депутат напомнил, что ранее после длительных дискуссий от подобной идеи отказались, поскольку граждане кладут в банки деньги, ранее обложенные налогами, и второй раз это делать несправедливо.

Также, по словам Черноволенко, введение подобного налога может привести к негативным последствиям. «Граждане не будут нести деньги в банки, а начнут вкладывать в золото, валюту, недвижимость, ценные бумаги, просто хранить дома или в депозитных ячейках. Это ослабит банковскую систему», - пояснил он.

Депутат предполагает, что банки повысят проценты по вкладам, закладывая потери вкладчиков для уплаты налога. «Скорее всего, это приведет к повышению затрат банков на проценты по депозитам, они вынуждены будут поднимать ставки, поскольку вкладчики будут терять 15% своих доходов по вкладам. Надо будет 22-23% делать и, соответственно, банки будут вынуждены повышать ставки по кредитам. То есть, кредит уже не под 30% дадут, а под 35%, в чем и опасность таких мер», - пояснил он.

Помимо этого, депутат раскритиковал предложенный минимальный порог по вкладам. «50 тысяч гривен - это всего 5 тысяч долларов. Долго на такие деньги не проживешь, и таких людей нельзя назвать богатыми. По сути, мы называем богатым человека, который зарабатывает дополнительно 50 долларов в месяц, и хотим с этих 50 долларов забрать 3-4 доллара», - сокрушается он. По мнению Черноволенко, минимальный порог необходимо увеличить, как минимум, в 10 раз, поскольку необходимо поощрять рост депозитов, и вопрос введения подобного налога остается спорным.

В то же время, депутат отметил, что премьер лучше знает о текущем состоянии госфинансов. «Ситуация, насколько мне известно, действительно катастрофическая. Если нечем платить зарплаты, то, как временную меру, это можно сделать. За счет данного налога, по моим оценкам, можно собрать в госбюджет порядка 20-22 млрд грн. Но это означает помогать очень бедным за счет просто бедных», - резюмировал он.

Депутат подчеркнул, что вопрос налогообложения еще будет рассматриваться Министерством финансов и Верховной Радой, и считает получение одобрения депутатов вполне вероятным. «Будем руководствоваться тем, какова реальная ситуация с бюджетом. Сейчас нам надо вести войну. Поэтому если у нас нет денег на пушки, придется поделиться и бедным. В мирное время, по моему мнению, это было бы неправильно. Но если нет денег на ведение войны, то будем и налог на воздух делать», - пошутил он.

В то же время, Черноволенко отметил, что правительство должно доказать отсутствие других источников для наполнения казны. «Если это так, то все депутаты поддержат. Проще поднять уровень платы за использование недр, можно в 100 раз повысить и получить огромные деньги с тех людей, которые зарабатывают десятки и сотни миллионов. Это можно и давно пора сделать. То есть, есть другие источники. Поэтому я не уверен, что эта идея правильная», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк на последнем заседании правительства предложил облагать налогом доходы с депозитов, объем которых превышает 50 тыс. грн для стимулирования граждан нести средства на депозиты и решения вопроса социальной справедливости.

Как заявил министр Кабинета министров Остап Семерак, законопроект будет рассмотрен и одобрен на следующем заседании правительства, запланированном на субботу, 22 марта. Он отметил, что пока не время озвучивать положения документа, потому что решение еще не принято, но в то же время предположил, что документ может быть вынесен на обсуждение в парламент уже на следующей пленарной неделе.

Полный текст статьи с комментариями экспертов читайте на сайте УНИАН-Экономикав статье «Налог на депозиты – касса взаимопомощи для нищих».