Крымские сепаратисты заявили о переходе на рубль с понедельника

Официальное хождение российского рубля в Крыму начнется с 24 марта. Об этом сообщил журналистам спикер крымского парламента Владимир Константинов, передает ИТАР-ТАСС.

"Рубль уже здесь. С понедельника (24 марта) все обращение будет в рублях. Платежи пенсии, зарплаты будут осуществляться в рублях", - сказал он.

Константинов еще раз подчеркнул, что во время переходного периода на территории Крыма в качестве платежного средства будут ходить две валюты - российский рубль и украинская гривня. "Называют несколько сроков (хождения гривны), жизнь подскажет, когда она будет реально не нужна", - заключил Константинов.

Константинов рассчитывает, что президент РФ Владимир Путин посетит полуостров. "Наверное, такие планы существуют, - сказал он, обращаясь к журналистам. - Я так думаю".

При этом Константинов не назвал сроков возможной поездки Путина в Крым. Пока никаких договоренностей об этом нет.

Напомним, после оккупации российскими военными Крыма нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта президент РФ Путин попросил парламент принять в состав России два новых субъекта - Крым и Севастополь. В тот же день в Кремле Путин, самопровозглашенный премьер-министр Крыма Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Константинов и «уполномоченный представитель города Севастополь» Чалый подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что подписание соглашения о присоединении Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией, правом и здравым смыслом и Украина никогда не признает независимости Крыма и присоединения его к России.

Сегодня Госдума России приняла решение об аннексии Крыма.

Верховная Рада Украины приняла Декларацию о борьбе за освобождение Украины.