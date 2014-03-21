Fitch подтвердило наивысший рейтинг США, прогноз - стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США на наивысшем уровне "ААА" и краткосрочный рейтинг "F1+" со стабильным прогнозом.

Потолок по рейтингам подтвержден на уровне "ААА". Таким образом, агентство завершило пересмотр рейтингов, начатый 15 октября прошлого года, передает «Газета.Ru» со ссылкой на релиз рейтингового агентства.

Напомним, Fitch ухудшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента России «ВВВ» со «стабильного» до «негативного». По мнению экспертов, это связано с тем, что администрация США ввела ряд санкций против российских чиновников.