Fitch и S&P ухудшили прогноз по рейтингам России до негативного

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента РФ "ВВВ" до негативного со стабильного, передает ПРАЙМ.

При этом краткосрочный рейтинг "F3" и потолок по рейтингам страны "ВВВ+" были подтверждены. Агентство полагает, что страна сохраняет общую политическую и социальную стабильность.

"Ухудшение прогноза связано с возможным влиянием санкций на экономику и деловой климат в России", - отмечается в сообщении. Американские и европейские банки в текущей ситуации могут сократить объемы кредитования РФ, поэтому есть риски замедления темпов экономического роста, а компаниям может потребоваться помощь со стороны государства.

Последствиями санкций могут стать отток капитала и дальнейшее давление на курс рубля. "Период медленного роста экономики усиливает риски сокращения финансовой "подушки безопасности" и увеличения госдолга с текущего низкого уровня. Однако падение курса рубля способствует притоку средств в госбюджет благодаря увеличению рублевой выручки от продажи нефти", - добавляют аналитики Fitch.

Зависимость от продаж сырья сохраняется - углеводороды составляют 67% экспорта и 50% поступлений в госбюджет, что увеличивает риски негативных последствий в случае внешних шоков.

В дальнейшем Fitch может улучшить прогноз по рейтингам РФ до стабильного в случае уменьшения напряженности вокруг Крыма и ослабления рисков широкомасштабных санкций в отношении России.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство S&P ухудшило прогноз по долгосрочному рейтингу РФ в иностранной валюте "ВВВ" и аналогичному рейтингу в национальной валюте "ВВВ+" до негативного со стабильного.