Visa и MasterCard из-за санкций США перестали обслуживать банк партнера Путина

Международные платежные системы Visa и MasterCard без уведомлений перестали оказывать услуги по проведению платежных операций клиентам банка «Россия», против которого накануне власти США ввели санкции, передает «Газета.Ru».

При этом сам банк заявляет о том, что не вводил никаких ограничений на осуществление операций по пластиковым картам. «Руководство с пониманием относится к сложностям, возникшим у клиентов в данной ситуации, и заверяет, что делает все возможное для их решения», - говорится в сообщении банка.

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Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама подписал распоряжение, которое позволяет США ввести санкции относительно ключевых секторов российской экономики.