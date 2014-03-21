Обама наделил власти США большими возможностями вводить санкции против России - Минфин США

США планируют увеличить давление на экономику России, чтобы показать ей последствия нарушения норм международного права. Об этом заявил министр финансов США Джейкоб Лью, передает «Газета.Ru».

«Санкции, объявленные 20 марта, будут иметь серьезные последствия, они посылают четкий сигнал российскому правительству, что его недавние действия по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины не останутся без ответа», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина США.

«Указ президента США наделяет нас далеко идущими возможностями вводить санкции в отношении юридических и физических лиц в ключевых секторах российской экономики, таких как финансы, энергетика, металлургия, горнодобывающая, инжиниринговая отрасли, а также в сфере обороны и сопутствующих отраслях», - подчеркнул Лью.

По его словам, это предоставляет США широкие инструменты для того, чтобы подчеркнуть будущий выбор, стоящий перед российским руководством.

«В то время, когда путь к дислокации остается открытым для России, мы готовы предпринять дополнительные шаги, чтобы продемонстрировать, что нарушение международного права имеет свою цену», - резюмировал Лью.