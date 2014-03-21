Яценюк и Фюле обсудили подготовку торговой части ассоциации с ЕС

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк и европейский комиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле обсудили подготовку украинской стороной торговой части Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом шла речь во время их встречи в Брюсселе.

Также стороны обсудили ситуацию в Украине, пути поддержки усилий правительства Украины с целью проведения реформ, необходимых для приближения к европейским стандартам.

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Во время встречи речь шла о борьбе с коррупцией, финансово-экономической стабилизации в Украине, усилении торгово-экономических связей путем открытия рынка Европейского союза для украинских товаров, отмечается в сообщении.

Фюле приветствовал последние решения Украины, связанные с выполнением Украиной критериев плана действий относительно безвизового режима с ЕС.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз и Украина сегодня подпишут политическую часть Соглашения об ассоциации.