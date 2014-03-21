Доллар на межбанке поднялся до 10,60 грн

В пятницу, 21 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок до 10,3000/10,6000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вверх до 14,1850/14,6005.

Цены на российскую валюту поднялись до 0,2825/0,2908.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3774/76 (четверг - 1,3829/31).

Как сообщал УНИАН, в четверг, 20 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 10,3500/10,4000 грн/долл. с 10,2800/10,3800 грн/долл. на 12:00.

Нацбанк в четверг на рынок не выходил.