Медведев: Украина должна России $11 млрд за денонсацию харьковских соглашений

Так называемые харьковские соглашения с президентом Украины Виктором Януковичем подлежат денонсации. Об этом доложил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев президенту РФ Владимиру Путину на заседании Совбеза РФ, сообщает ИТАР-ТАСС.

По его словам, что у России возникает упущенная выгода в размере 11 млрд долларов.

"Считаю, что абсолютно правомерно поставить вопрос о возмещении этих средств из бюджета Украины, что можно сделать в судебном порядке, основываясь на нормах денонсируемого соглашения", - предложил Медведев.

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"Это, конечно, жесткие меры, но, с другой стороны, нет документа, но есть совершенный нами платеж. И наши украинские партнеры должны понимать, что просто так ни за что не платят", - отметил российский премьер.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове президенты Украины и России Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет (до 2042 года) с возможной пролонгацией еще на пять лет и о снижении цены на российский газ для Украины на 30%, но не более чем на 100 долл. за тысячу кубометров.