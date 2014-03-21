Медведев оценил долг Украины перед Россией в $16 млрд

Долг Украины перед Россией составляет 16 миллиардов долларов, доложил президенту РФ Владимиру Путину премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Совбеза РФ.

"Украина имеет довольно значительный долг перед Российской Федерацией, как государственный, так и корпоративный. Считаю, что мы такие деньги не можем терять с учетом того, что наш бюджет тоже имеет свои трудности", - сказал Медведев и предложил рассмотреть эти вопросы, передает РИА Новости.

"Включая 3 миллиарда займа, которые мы им недавно предоставили, в соответствии с вашими договоренностями, в виде покупки еврооблигационного займа. И накопленную задолженность "Газпрома" - порядка 2 миллиардов долларов, - перечислил российский премьер. - Таким образом, совокупный объем обязательств разрастается до очень значительной суммы".

Президент уточнил: "11 и 5 миллиардов долларов?" "Да, - подтвердил глава правительства, - 16 миллиардов долларов".

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Напомним, что сегодня Медведев заявил, что харьковские соглашения по газу с РФ, по которым Украина получила скидку на российский газ в размере 100 долларов за тысячу кубометров, подлежат денонсации, а Киев должен возместить Москве 11 миллиардов долларов.