Московский суд арестовал счета Roshen в России на сумму почти 800 млн гривень

«Против российских предприятий Корпорации ROSHEN по инициативе Холдинга «Объединенные кондитеры» (г. Москва) возбуждено уголовное дело. Постановлением Тверского районного суда г. Москвы в рамках гражданского иска по вышеуказанному уголовному делу 14 марта 2014 года наложен арест на все денежные средства российских предприятий корпорации Roshen.… Сумма денежных средств, на которые наложен арест, составляет 2,8 млрд рублей», - сказано в сообщении.

При этом в компании отметили, что денежные средства, находящиеся на счетах компании в России, были предназначены исключительно для осуществления хозяйственной деятельности на территории этой страны. Сегодня, когда они арестованы, Roshen оказался лишенным возможности оплачивать поставки сырья, заниматься производством, продолжать строительство новой производственной площадки, а также выплачивать налоги.

«В связи с наложением ареста на все денежные средства данных предприятий, корпорация Roshen не имеет возможности продолжать осуществление хозяйственной деятельности на территории России», - заявили в компании.

В корпорации также подчеркнули, что за период деятельности компании в России, она постоянно инвестировала в развитие производства, а также начала строительство новых мощностей в Липецкой области, введение в эксплуатацию которых позволило бы увеличить объем производства компании в 1,5 раза.

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«В феврале 2014 года был произведен запуск очередной новой линии, велось интенсивное строительство новой площадки с плановым запуском в 2014 году. Только за последние четыре года объем инвестиций в строительство составил более 9 миллиардов рублей», - отметили в Roshen.

Кроме того, учитывая последние действия российских правоохранительных органов на предприятия корпорации в Липецке и Липецкой области, которые фактически заблокировали их работу, провели обыск и изъяли документацию, Roshen заявляет о рейдерском захвате своих активов в России.

«Оказавшись в такой ситуации и не получив каких-либо разъяснений, корпорация Roshen на сегодняшний день может сделать один лишь вывод, что на ее российских предприятиях производится рейдерский захват, так как размер требований, указанный в гражданском иске по уголовному делу, не соответствует логике закона и экономики», - сказано в заявлении компании.

При этом в компании сообщили, что кроме блокирования работы Липецкой кондфабрики силовиками, проверки российских предприятий корпорации начали Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, Государственная инспекция труда, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также против них возбуждено дело Управлением Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области.

Вместе с тем Roshen заявляет о готовности приложить все усилия для того, чтобы вернуть средства, на которые наложен арест для того, чтобы выполнить обязательства перед поставщиками сырья и оборудования, а также своевременно выплаты заработной платы сотрудникам предприятий.

«Однако, уверенности в возможности успешно реализовать поставленную цель компания не имеет», - подчеркнули в корпорации.

Как сообщал УНИАН, 19 марта сотрудники российской полиции заблокировали и захватили помещение Липецкой кондитерской фабрики Roshen. Представители российских правоохранительных органов не предъявили никаких документов, которые бы предоставляли им право ворваться на территорию предприятия и приостанавливать производство. Руководство компании Roshen не получало никаких официальных сообщений или предупреждений, которые могли бы стать причиной незаконного вмешательства в их деятельность.

20 марта Министерство иностранных дел и Министерство экономического развития и торговли Украины обвинили власти России в незаконной конфискации производственных мощностей Липецкой кондитерской фабрики Roshen, заявив, что захват предприятий корпорации в РФ является логическим продолжением политически мотивированной кампании, которая началась против украинского инвестора еще в прошлом году, когда Роспотребнадзор запретил экспорт продукции компании страну.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко» (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen принадлежит народному депутату и миллиардеру Петру Порошенко, который активно поддерживал Евромайдан.