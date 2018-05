Россияне уже ощутили первые результаты санкций: Visa и MasterCard заблокировали карты

Утром в пятницу, 21 марта, рядовые граждане России почувствовали на себе, что означают "безобидные" санкции, введенные накануне США в отношении списка официальных лиц и бизнесменов РФ, а также некоторых кредитных организаций, сообщает NEWSru.com.

Международные платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживать карты некоторых банков в соответствии с решением Минфина США.

"В России ошибочно полагали, что мы остановимся на санкциях, обнародованных в понедельник. Этого не произошло. Мы также не остановимся на санкциях, обнародованных сегодня. Мы готовы идти дальше", - заявил источник в Белом доме. В администрации президента США Барака Обамы заявили, что это далеко не конец; Вашингтон настроен самым решительным образом и намерен в координации с союзниками ЕС принять "еще более разрушительные экономические действия, которые окажут значительное воздействие на российскую экономику".

Итак, среди первых пострадавших - клиенты банков АКБ "Россия", "Собинбанк", "Инвесткапиталбанк", СМП Банк, "Финсервис" и другие.

Эти российские кредитные организации внесены в так называемый лист Specially Designated Nationals List - список граждан и компаний, к которым применяются санкции США. Включение в этот список означает блокировку всех американских активов банков и запрет на осуществление всех операций по любым зарубежным счетам. Кроме того, существует "правило 50%", в соответствии с которым под санкции подпадают все организации, в которых фигурант перечня Минфина США владеет от 50% акций.

Напомним, накануне санкции против РФ ввел и Евросоюз, расширив обнародованный 17 марта санкционный список в отношении ряда официальных лиц России и Крыма. Брюссель увеличил этот перечень с 21 до 33 человек. Указанным в списках лицам на полгода запрещен въезд в ЕС. Кроме того, Евросоюз намерен заморозить их счета, если таковые обнаружатся в европейских банках.

После введения санкций Минфина США против банка "Россия", который контролируют бизнесмены, приближенные к президенту Владимиру Путину, международные платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживания карт, эмитированных банком "Россия". В Вашингтоне уверены, что "Банк "Россия" - это персональный банк Путина, тесно связанный с узким кругом ближайших советников президента".

Контрольный пакет акций банка "Россия" принадлежит людям, указанным в "черном списке" США - Юрию Ковальчуку принадлежит 40% акций банка, Дмитрию Горелову и Николаю Шамалову - по 10,5%, Геннадию Тимченко - 8%, Алексею Мордашову - 6%, а структурам "Газпрома" - около 16%.

В официальном сообщении банка "Россия" говорится, что клиенты, имеющие карты платежных систем VISA и MasterCard, могут получить денежные средства без всяких ограничений в банкоматах банка "Россия", "Собинбанка" или Объединенной расчетной системы.

Корреспондентские счета банк открывал только в двух американских банках - The Bank of New York Mellon, JP Morgan Chase Bank и в подразделении Deutsche bank в США. Остальные банки-партнеры находятся в Европе - счета банк "Россия" держал в "дочке" банка ВТБ во Франции, в Commerzbank AG, "дочке" "Газпромбанка" в Швейцарии, "дочке" ВТБ на Кипре (Russian Commercial Bank), и Deutsche bank в Германии.

Банк обслуживает около 24 тысяч корпоративных и 470 тысяч частных клиентов. Партнерами банка в рамках зарплатных проектов являются крупнейшие российские компании, среди которых МРСК Центра, РЖД, Центртелеком, ФГУП "Почта России", "Сургутнефтегаз", Росгосстрах, МТС, Вымпелком, РЕСО-гарантия и т.д. Банк обслуживает значительную часть бизнеса "Газпрома" - прежде всего группу "Газпром межрегионгаз" и "Газпром энергохолдинг".

Впрочем, как уверены эксперты, санкции США не нанесут большого вреда банку "Россия", а вот если их повторит ЕС, то эффект будет куда сильнее и может коснуться 22% активов банка.

По этой причине ЦБ уже заявил, что "при необходимости будут предприняты соответствующие меры по поддержке кредитной организации и надежной защите интересов ее вкладчиков и кредиторов".

Подвергнутому санкциям АБ "Россия" принадлежит "Собинбанк". Поэтому его клиенты также столкнулись с перебоями в обслуживании банковских карт в торговой сети и банкоматах сторонних банков. Банк призвал клиентов пользоваться банкоматами ОАО "Собинбанк" и ОРС для снятия наличных. А клиентам банка, находящимся за границей, предлагается обратиться в банк по телефону.

Эти меры касаются проведения платежей. Снятие средств в банкоматах банка возможно без ограничений. Сотрудникам банка в письме сообщили, что проблем с ликвидностью у банка нет, и если есть необходимость в наличных, то их можно снять в банкоматах. При этом руководство банка просит не создавать очереди у банкоматов и касс и снимать деньги до открытия или после закрытия офисов.

Клиенты банка, имеющие карты платежных систем Visa и MasterCard, могут получить денежные средства без всяких ограничений в банкоматах банка "Россия", Собинбанка или Объединенной расчетной системы.

Еще одно финансовое учреждение СМП Банк принадлежит братьям Ротенбергам, которые внесены в санкционный список США. Платежные системы Visa и MasterCard заблокировали безналичные транзакции по его картам. Клиенты банка могут снимать наличные в банкоматах, но все безналичные транзакции не могут быть проведены. В банке подчеркнули, что будут пытаться урегулировать ситуацию с платежными системами.

Клиенты банка "Финсервис" также испытывают проблемы в обслуживании банковских карт.

"Информируем вас, что в настоящее время возможны перебои в обслуживании банковских карт ОАО "Банк Финсервис" в торговых сетях и сторонних банкоматах", - говорится в сообщении банка. Наличные денежные средства клиенты могут получить без ограничений в банкоматах банка "Финсервис", Собинбанка, АБ "Россия", а также в банкоматах, входящих в НКО "Объединенная расчетная система" (ОРС).

"Инвесткапиталбанк" (Уфа), контролируемый братьями Ротенбергами, также испытывает проблемы в работе процессингового центра - карты международных платежных систем Visa и MasterCard, эмитированные банком, не принимаются в торговых сетях.