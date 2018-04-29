Украина - СНГ: time to say good-bye

Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил о начале процедуры выхода страны из Содружества независимых государств. Это решение озвучил секретарь СНБО Андрей Парубий 19 марта. Такое развития событий было во многом предсказуемо и обусловлено не только фактом агрессии и оккупации украинской территории Россией - страной–партнером по Содружеству, но и одобрением этих действий со стороны других партнеров по СНГ: Россию открыто поддержали зависимые от северного соседа Казахстан и Армения.

Выход из СНГ был продиктован еще и исторической необходимостью. Содружество с самого начала виделось политическим фантомом. Но фантомом важным для Кремля, стремившегося сохранить свое влияние на бывшие союзные республики. Москва немало поднаторела в том, чтобы весь мир определял Украину как составляющую группы «страны СНГ», не особенно детализируя ни экономических прогнозов, ни политических перспектив для 45-милионной страны в центре Европы со своей промышленностью и природным потенциалом. Хотя сама Украина при каждом удобном случае подчеркивала: мы не участник СНГ, поскольку так и не ратифицировали Устав Содружества. Мы – государство–основатель Содружества, но не более того.

Немаловажной является и экономическая подоплека решения о выходе из СНГ. Если политический символизм еще можно объяснить с геополитической точки зрения, то практическая ценность была и остается под большим вопросом. За два десятка лет участники СНГ не выработали ни одного направления экономического сотрудничества, в котором по-настоящему преуспели бы. СНГ объединяет экономики 11 независимых государств, но не предлагает им ничего - ни действенной зоны свободной торговли, ни суда, который мог бы разрешать торговые споры между странами, ни тем более общей торговой политики в третьих странах. Поэтому для Украины прочнее были двусторонние экономические связи с крупнейшими торговыми партнерами - Россией, Беларусью и Казахстаном. Все остальные участники Содружества проходят как «общий рынок СНГ».

Именно поэтому экономические последствия выхода Украины из Содружества будут, вероятнее всего, минимальными, и главная задача правительства сейчас – сконцентрироваться непосредственно на двусторонних экономических соглашениях.

Была без радости любовь

Пока реалии следующие. Каких-либо экономических преференций от статуса государства – основателя СНГ Украина не получала никогда. На страны Содружества приходится почти треть всего украинского экспорта - по данным Госстата, порядка 22 млрд долл. в год. Однако структура поставок во многом продиктована кооперационными связями, заложенными еще советской экономикой. В государства Содружества мы везем все тоже сырье и продукты переработки – номенклатуру, крайне зависимую от колебаний спроса на том или ином рынке. Не случайно любое дуновение будь-то финансового или производственного кризиса в СНГ сразу же отражается на украинских экспортерах, теряющих объемы производства. Так, в 2013 году на фоне общеэкономического спада в независимых государствах украинский экспорт в СНГ упал, по данным Госстата, почти на 20% по сравнению с 2012 годом. А вот экспорт в страны ЕС по итогам прошлого года - наоборот, вырос на 3,6%.

При этом Киев, связанный по рукам и ногам «договорными узами» СНГ, регулярно испытывает «дружественное» экономическое давление, в первую очередь, со стороны всей той же Российской Федерации, не брезгующей всевозможными торговыми ограничениями для украинских товаров по принципу сиюминутной «политической целесообразности». Процесс с разной степенью интенсивности велся на протяжении двух десятков лет, а с 2006 года - с момента, когда наша страна впервые открыто заявила о возможном выходе из СНГ, торговые войны не прекращались вовсе.

Пиковым по количеству разбирательств стал 2013 год: до сих пор на слуху демарш российских таможенных органов, применивших в августе прошлого года новые правила досмотра украинских грузов. Формально Россия ничего не нарушила, но своими действиями в одночасье и в одностороннем порядке ввела полное торговое эмбарго на украинские товары, подкрепив его множественными, нередко необоснованными претензиями Роспотребнадзора к качеству украинского экспорта – от подшипников для грузовиков до конфет. И это при том, что действующее на тот момент правительство Януковича-Азарова активно пыталось сдвинуть с мертвой точки работу договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в целом, и с Россией в частности.

Как рассказал УНИАН вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины Сергей Свистиль, в августе 2013 года от действий российской стороны пострадали не менее 150 украинских предприятий. «Это были меры, скажем так, неофициального характера - пришло указание в таможенные органы (России - УНИА) приостановить оформление и перевести Украину в другую категорию по рискам, - пояснил Свистиль. – Есть система по управлению рисками, которая позволяет российской стороне проводить соответствующие проверки, и они были проведены. Проверялись наши сертификаты происхождения, выгружалась вся продукция, были сняты преференции по соглашению о зоне свободной торговле, но все это, с точки зрения объяснений России, было привязано к системе управления рисками».

А Федерация работодателей Украины подсчитала, что потери украинских экспортеров от действий российских таможенников за несколько августовских дней составили 2,5 млрд долл.

«СНГ перестало быть регулятивным органом в совокупности государств. Это – фактически клуб, где обсуждаются какие-то вопросы. А поскольку все утверждается исключительно консенсусом, то конкретные решения практически не принимаются - ни в политическом, ни в экономическом плане», - подчеркнул в комментарии УНИАН президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.

По словам экономиста, после вхождения в СНГ, Украина очень быстро перешла к двухсторонним отношениям, в том числе с Россией. «Все согласования фактически проходят на двухсторонней основе. Поэтому СНГ – возможное место для обсуждения общих планов, но позиции резко разнятся. СНГ – это разговорный жанр, и поэтому негативных последствий выхода страны из Содружества не будет», - уверен Лановой.

С ним солидарен и директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин. «Выход Украины из СНГ никоим образом не повлияет на экономику страны. Если бы о выходе не было заявлено так громко, то никто бы и не заметил», - уверен эксперт.

По его словам, Украина и так ведет весьма наблюдательную позицию в СНГ. «А что касается экономического аспекта, то зона свободной торговли в СНГ, а также еще ранее подписанная зона свободной торговли с Россией, не приводили ни к каким улучшениям», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, нет смысла представляться какой-то организацией, которая никак не способствует нормальной деятельности ее членов, и прикрываться возможным нарушением кооперационных связей вследствие выхода из Содружества тут неуместно. «Нарушение кооперационных связей – ну и что? Кому-то станет стыдно? Я не знаю направления экономической политики, которое бы развивалось благодаря тому, что Украина стала членом СНГ», - сказал эксперт.

Разлука будет без печали

Представитель правительства Украины при Евразийской комиссии Виктор Суслов менее категоричен в оценках. По его мнению, последствия решения о выходе из СНГ могут быть серьезными, а их экономическую составляющую никто не просчитал. «Решения, к сожалению, приходится новой власти принимать очень быстро, и они мотивируются складывающейся политической ситуацией. Экономические последствия тех или иных решений никто не успевает отработать», - отметил Суслов в комментарии УНИАН.

Он рассказал, что в Соглашении в рамках СНГ предусмотрена процедура выхода из зоны свободной торговли, предполагающая, что еще год после выхода из Содружества страна может осуществлять деятельность в рамках зоны свободной торговли. Что будет потом – надо думать. Равно как надо думать о последствиях потери статуса наблюдателя в Таможенном Союзе. «Украине очень выгодно находиться в зоне свободной торговли СНГ, и хочется надеяться, что какой-то период времени Украина еще сможет в ней работать, пока будут переориентированы поставки. Но элемент членства в ЗСТ является элементом членства в СНГ. Кроме того, очевидно, будет аннулирован и Меморандум, который был подписан в мае прошлого года между правительством Украины и Евразийской экономической комиссией, о статусе наблюдателя в ТС. Это – также вопрос глобальной политики», - отметил Суслов.

Своим мнением поделился и глава совета предпринимателей при Кабмине, президент «Украинской аграрной конфедерации» Леонид Казаченко. По его словам, объем потерь от выхода Украины из СНГ не будет значительным, однако сейчас необходимо продумать меры защиты для тех предприятий, которые полностью или частично ориентированы сугубо на российский рынок и не могут в силу технологических причин мгновенно переориентироваться на Европу. «Думаю под это (поддержку отечественного производства - УНИАН) можно разработать специальные программы финансирования, года на два, сформировать внутренний спрос со стороны украинских компаний», - отметил Козаченко. При этом он подчеркнул, что терять российский рынок не хотелось бы и поэтому надо внимательно изучить возможности для маневра и определить те направления, по которым сотрудничество Украины с Россией было бы незаменимым для самой России.

Впрочем, пока России выгодно искать как раз причины для новых экономических ссор, но никак не кооперации. Не успело руководство Украины озвучить решение по СНГ, как на украинско-российской границе вновь возникли внезапные сложности: 20 марта в полночь Федеральная таможенная служба Российской Федерации под предлогом борьбы с терроризмом ввела ограничения на пропуск украинских товаров на всех пунктах автомобильного пропуска на украинско-российской границе. В считанные минуты очередь на отдельных пропускных пунктах выросла до 150 грузовиков. Украинские таможенники были вынуждены решать ситуацию «на месте», а также вызвали на переговоры российских коллег. К обеду четверга, 20 марта, ситуация разрешилась: движение автотранспорта было восстановлено. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов, граница остается под постоянным контролем. Однако таможенные службы не в силах спрогнозировать развитие событий и исключить повторения случившегося в будущем.

Что в этой ситуации делать? Бизнес подсказывает: обращаться в ВТО. «Такие шаги (ограничение экспорта - УНИАН) выходят за рамки участия России во Всемирной торговой организации, это - безусловно. И нужно немедленно ставить вопрос о необходимости рассмотрения этих торговых споров на уровне ВТО, участниками которой являются и Украина, и Россия», - подчеркнул вице-президент ТПП Сергей Свистиль.

Другого выбора у Украины не осталось.

Олеся Сафронова (УНИАН)