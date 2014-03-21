Внешний долг Украины вырос до $142,5 млрд

По информации НБУ, в четвертом квартале 2013 года рост валового внешнего долга Украины составил 4,798 млрд долл., или 3,48%.

По состоянию на 1 января 2014 года на сектор общего государственного управления пришлось 29,922 млрд долл., или 20,99% валового внешнего долга. Рост долга сектора общего госуправления в 2013 году составил 2,589 млрд долл., или 9,47%, в том числе в четвертом квартале — 2,642 млрд долл., или 9,69%.

На банки пришлось 22,555 млрд долл., или 15,83% долга. Рост долга банковского сектора за год составил 1,002 млрд долл., или 4,65%, в том числе в четвертом квартале — 1,362 млрд долл., или 6,43%.

На органы денежного-кредитного регулирования пришлось 1,775 млрд долл., или 1,25% долга. Долг органов денежного-кредитного регулирования за год снизился на 3,078 млрд долл., или на 63,42%, в том числе в четвертом квартале — на 840 млн долл., или на 32,12%.

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На прочие сектора пришлось 79,425 млрд долл., или 55,73% долга. Рост долга прочих секторов за год составил 6,992 млрд долл., или 9,65%, в том числе в четвертом квартале — 1,652 млрд долл., или 2,12%.

Прямые инвестиции (межфирмовый долг) на конец прошлого года составили 8,843 млрд долл., или 6,20% долга. Долг по прямым инвестициям в 2013 году снизился на 50 млн долл., или на 0,56%, в том числе в четвертом квартале — 18 млн долл., или 0,20%.

Как сообщал УНИАН, объем валового внешнего долга Украины в январе-сентябре текущего года вырос на 2,7 млрд долл. - до 137,7 млрд долл., что составляет 77,3% ВВП.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за 2013 год выросла на 8,583 млрд долл., или на 13,31%, - до 73,078 млрд долл. (584,114 млрд в гривневом эквиваленте).