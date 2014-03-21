СБУ задержала людей из "группировки Курченко"

Сотрудники СБУ в течение 20-21 марта задержали директора компании «Газ Украины – 2020» гражданина Украины А.Кашкина. Кроме того, задержан председатель наблюдательного совета «Брокбизнесбанка» Д.Бугай, сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

Судом будет принято решение о принятии в отношении задержанных меры пресечения.

Как сообщает СБУ, оба задержанных гражданина являются ключевыми участниками преступной группировки Сергея Курченко и подозреваются в непосредственной причастности к масштабным хищениям государственного бюджета Украины.

В рамках уголовного производства, начатого за ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 255 (создание преступной организации), совместной оперативно-следственной группой СБУ и Генеральной прокуратуры Украины проведены обыски и изъята документация, которая подтверждает причастность задержанных к противоправным финансовым схемам.

Организатор преступной группировки объявлен в международный розыск.

Украина требует немедленной выдачи указанного гражданина для привлечения к уголовной ответственности.

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Как сообщал УНИАН, 20 марта Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение председателю наблюдательного совета ГК “ВЕТЭК” Сергей Курченко в совместном с другими лицами хищении имущества государственного предприятия ПАО “Укргаздобыча”.

Указанные лица путем осуществления противоправных хозяйственных операций купли-продажи сжиженного газа нанесли интересам государства ущерб в особо крупных размерах на общую сумму свыше 1 млрд грн.

Преступление квалифицировано по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Подозреваемый объявлен в розыск, его местонахождение устанавливается.

6 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД раскрыло преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания", которая принадлежит Курченко.

“Установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО "Внештрансгаз", ГП "Петрол", ПМП "Петрол-ФОРВАРДИНГ" и ЧП "Армада-Плюс") в течение 2012-2013 годов ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 млрд грн для их переработки как давальческого сырья и последующего "реэкспорта" за границу”, - отметил он.

По словам Авакова, фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 млрд грн.

С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты на территории без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам топлива.

Аваков сообщил, что по этим фактам открыто 11 уголовных производств в Крыму, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ривненской областях и в Киеве.

Во время обысков изъято 13 тыс. тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника. Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ.

Кроме того, в Киеве открыто уголовное производство по факту нанесения группой компаний "ВЕТЭК" ущерба НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 1 млрд 600 млн. грн.