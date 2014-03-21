Япония выделит Украине $1 млрд помощи

Япония намерена выделить Украине 1 млрд долл. в виде кредитов и другой помощи для улучшения финансового положения страны, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на премьер-министра страны Синдзо Абэ.

«Японское правительство решило предложить кредиты и другую помощь, чтобы помочь Украине улучшить свое финансовое положение и инфраструктуру», - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что премьер-министр Абэ планирует объявить о помощи Украине на встречи «Большой семерки».

«Ожидается, что встреча состоится в кулуарах саммита по ядерной безопасности в Нидерландах на следующей неделе», - сказано в сообщении японского телеканала.

Читайте такжеЕврокомиссия выделила Украине 1 млрд евро помощи

Как сообщал УНИАН, 21 марта Украина и Европейский Союз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации.

Всемирный банк в рамках оказания финансовой помощи для поддержки проведения реформ в Украине готов выделить до 3 млрд долл. в 2014 году.

В то же время, США могут увеличить пакет финансовой помощи Украине в размере 1 млрд долл. еще на 600 млн долл.