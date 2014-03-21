Фонд гарантирования обещает вернуть деньги вкладчикам проблемных банков

«Согласно Положению о порядке возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц средств по вкладам, в течение месяца со дня принятия решения НБУ об отнесении банка к категории неплатежеспособных и начала процедуры выведения банка с рынка уполномоченным лицом фонда проводится анализ базы данных о вкладчиках неплатежеспособного банка, сравнение информации на полное соответствие данным из копий документов вкладчиков в делах по открытию счетов», - говорится в сообщении фонда.

Фонд призвал вкладчиков не волноваться, поскольку обязательно вернет им средства по вкладам в этих банках, и напомнил, что в течение 15 лет своего существования всегда выполнял обязательства перед вкладчиками.

Также сообщается, что фонд прилагает максимум усилий для обработки значительных объемов информации и формирования реестров вкладчиков для выплаты возмещения в кратчайшие сроки.

Фонд напомнил, что для получения своих средств вкладчику необходимо будет с паспортом и справкой о присвоении идентификационного номера обратиться в банк-агент, информация о котором, а также о порядке и сроках выплат будет доступна в ближайшее время на сайте фонда и банков.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов с 14 марта ввел временные администрации в банках «Форум» и «Меркурий» сроком на 3 месяца, до 13 июня 2014 года, на основании решения НБУ о признании этих банков неплатежеспособными.

Ранее, 3 марта, Фонд ввел временные администрации в «Брокбизнесбанке» и «Реал Банке», 17 января – в банке «Даниэль». Таким образом, с начала текущего года временная администрация введена в 5 банках.

Также фонд в настоящее время продолжает ликвидацию банков «Таврика», «Эрде Банк», «Базис», «Инновационно-промышленный банк», «Столица», «Соцком Банк», «Владимирский», «Диалогбанк», но выплаты вкладчикам этих банков, которые положено возместить за счет средств фонда, проведены практически на 100%.

Фонд продлил ликвидацию банка «Таврика», которая проводится с 21 марта 2013 года, до 20 марта 2015 года. Всего за период действия временной администрации и ликвидации банка до 1 февраля текущего года его вкладчики получили 1,820 млрд грн, или 99,5% суммы, подлежащей выплате из Фонда гарантирования вкладов.

Напомним, что в период временной администрации банка вкладчики могут получить средства по депозитам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам, с процентами на дату признания банка неплатежеспособным, в пределах 200 тыс. грн.