Кубив надеется завершить переговоры с МВФ через 2 дня

Об этом сообщил журналистам глава НБУ Степан Кубив в ходе круглого стола в Киеве.

«Мы сейчас проводим дискуссии по параметрам, касающимся непосредственно Национального банка. Мы работаем в субботу и воскресенье, чтобы в ближайшие два дня, в начале следующей недели, мы вышли на окончание обсуждения меморандума. И мы это сделаем, как обещали», - сказал Кубив, говоря о текущем состоянии дел переговорной миссии Международного валютного фонда в Киеве.

Как сообщил глава НБУ, он только что встречался с представителями МВФ. По его словам, Фонд отметил, что сотрудничество с украинской властью было «отличным».

«Комплексная программа реформ правительства охватывает широкий круг вопросов, и для обеспечения дальнейшего прогресса в обсуждении программы необходимо провести работу», - процитировал Кубив заявление МВФ.

Читайте такжеВладимир Кротюк стал первым замглавы Нацбанка