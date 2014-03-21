Набсовет “Ощадбанка” назначил Пышного главой правления

Наблюдательный совет государственного “Ощадбанка” назначил Андрея Пышного на должность главы правления банка, сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, в данный момент кандидатура Пышного проходит согласование в Национальном банке Украины.

“До согласования кандидатуры исполняющим обязанности главы правления “Ощадбанка” назначен Денис Киреев”, - говорится в сообщении.

Пышный является первым замглавы парламентского комитета по вопросам регламента. С декабря 2004 по май 2005 года исполнял обязанности главы «Ощадбанка»

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Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству. С марта 2011 года по настоящее время правление банка возглавляет Сергей Подрезов.

