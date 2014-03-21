Гривня упала до 11 грн за доллар

В пятницу, 21 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 10,8000/11,0000 грн/долл. с 10,5000/10,6000 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 14,8850/15,1665 грн/евро по сравнению с 14,4820/14,6255 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3765/1,3805.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,2905/0,2946 грн/рубль против 0,2885/0,2914 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,3000 (+0.1835).

Как сообщал УНИАН, в четверг, 20 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 10,3500/10,4000 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 14,2375/14,3125 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2860/0,2875 грн/рубль.