Украина до 2020 года сможет сама обеспечить себя газом - Госдеп США

Украина до 2020 года сможет сама себя обеспечивать газом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал специальный посланник и координатор Государственного департамента США по вопросам международной энергетики, бывший посол США в Украине Карлос Паскуаль.

«Украина – это страна с большими энергоресурсами, потенциал Украины (сейчас Украина добывает более 20 млрд куб. м газа в год) достаточно значительный, она может увеличить еще на 30% добычу на следующие 5 лет, особенно, учитывая те контракты, которые были подписаны с такими компаниями, как “Chevron” “Shell” “Eni”, - подчеркнул он.

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Также Паскуаль отметил, что «в результате увеличения добычи из существующих скважин и из новых месторождений, которые могут принести дополнительные 12 млрд куб. м в год, и если в Украине есть возможность разработать планы (реверсных) поставок энергетики с Запада, то до 2020 года Украина может быть в ситуации, когда она будет самодостаточной, если говорить о газовом секторе - это будет историческим моментом для Украины».



