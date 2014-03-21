Владимир Кротюк стал первым замглавы Нацбанка

Владимир Кротюк назначен на пост первого заместителя главы Национального банка Украины и будет курировать банковский надзор, юридическую службу и финансовый мониторинг, сообщил сегодня журналистам глава НБУ Степан Кубив в ходе круглого стола в Киеве.

«Сегодня представлены существенные кадровые изменения. Кротюк Владимир Леонидович стал первым заместителем главы Национального банка», - сказал Кубив.

По его словам, Кротюк будет курировать банковский надзор, юридическую службу НБУ и финансовый мониторинг.

«Вы увидите в этом направлении очень много новых лиц», - добавил он.

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