Владимир Кротюк стал первым замглавы Нацбанка
15:49, 21 марта 2014Финансы
5
Кротюк будет курировать банковский надзор, юридическую службу НБУ и финансовый мониторинг
Кротюк назначен первым замглавы Нацбанка
Владимир Кротюк назначен на пост первого заместителя главы Национального банка Украины и будет курировать банковский надзор, юридическую службу и финансовый мониторинг, сообщил сегодня журналистам глава НБУ Степан Кубив в ходе круглого стола в Киеве.
«Сегодня представлены существенные кадровые изменения. Кротюк Владимир Леонидович стал первым заместителем главы Национального банка», - сказал Кубив.
По его словам, Кротюк будет курировать банковский надзор, юридическую службу НБУ и финансовый мониторинг.
«Вы увидите в этом направлении очень много новых лиц», - добавил он.
Читайте такжеКубив надеется завершить переговоры с МВФ через 2 дня
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter