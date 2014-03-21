Кубив уверяет, что Нацбанк контролирует ситуацию в Крыму

По состоянию на сегодня ситуация в банковской системе Крыма контролируется Национальным банком Украины в полной мере, сообщил журналистам глава НБУ Степан Кубив.

«По состоянию на сегодня и на вчера полностью контролируемая ситуация в Крыму, нами, как Национальным банком», - сказал Кубив.

По словам главы НБУ, финансовые проблемы у банков и у граждан возникли в результате действий «самозванного» правительства. «Имея коммуникации с ними, мы приняли человеческое решение. Студенты не виноваты, они должны получать стипендии... пенсионеры должны получать пенсии. А ажиотаж, созданный рублем, притянул за собой соответствующую проблематику», - добавил он.

Кубив отметил, что вчера по решению правления НБУ создана рабочая группа, которая составит «матрицу, часовую линейку», и регулятор предложит шаги для решения проблемы банковской системы Крыма в ближайшее время.

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