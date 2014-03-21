Россия пригрозила отказаться от Visa и MasterCard

Председатель комитета Госдумы России по финансовому рынку Наталья Бурыкина заявила, что американские платежные системы Visa и MasterCard, которые прекратили сотрудничать с рядом российских банков, могут лишиться права на работу в России, сообщают «Известия».

«Мы будем держать данный вопрос на контроле, непонятно, на каком основании санкции коснулись банка «Россия». Если ситуация не изменится, не исключено, что Россия в итоге откажется от услуг Visa и MasterСard и перейдет на отечественные платежные системы. Тогда необходимо будет вносить изменения в российское законодательство, то есть в закон «О национальной платежной системе», - заявила Бурыкина.

По мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, эскалация «финансового конфликта» крайне опасна для обеих стран.

«Ни одна из национальных платежных систем в настоящее время не в состоянии компенсировать уход с российского рынка крупнейших международных платежных систем. Тем не менее в случае запрета деятельности американских платежных систем частично заменить Visa и MasterCard в России могут национальные платежные системы «Универсальная электронная карта», «Золотая Корона» и UnionCard», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, международные платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживать карты некоторых банков в соответствии с решением Минфина США. Среди первых пострадавших - клиенты банков АКБ "Россия", "Собинбанк", "Инвесткапиталбанк", СМП Банк, "Финсервис" и другие.

Читайте такжеОбама наделил власти США большими возможностями вводить санкции против России - Минфин США

Эти российские кредитные организации внесены в так называемый лист Specially Designated Nationals List - список граждан и компаний, к которым применяются санкции США. Включение в этот список означает блокировку всех американских активов банков и запрет на осуществление всех операций по любым зарубежным счетам. Кроме того, существует "правило 50%", в соответствии с которым под санкции подпадают все организации, в которых фигурант перечня Минфина США владеет от 50% акций.

Центральный банк РФ уже сделал заявление, что при необходимости окажет поддержку банку «Россия», а санкции США не повлияют на его финансовую устойчивость.