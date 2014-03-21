Кубив считает, что сейчас не время для налогообложения доходов по вкладам

Об этом сообщил журналистам глава Национального банка Украины Степан Кубив в ходе круглого стола в Киеве.

«Хочу сказать по вопросу налогообложения депозитов. Какова моя позиция. С одной стороны, это нужно вроде бы делать. Но я задаю себе вопрос, нужно ли это делать сейчас», - сказал Кубив. По его словам, вкладчики уже понесли потери в результате девальвации гривни и роста потребительских цен.

Глава НБУ сообщил, что на сегодняшний день ведет консультативные переговоры по данному вопросу с министром финансов и министром экономики. «Наша позиция не полностью совпадает, я сегодня проинформировал руководителей фракций (в парламенте - УНИАН). Дискуссия продолжится. Это надо делать, но в перспективе», - отметил он.

Глава НБУ подчеркнул, что принимать такие решения можно только после проведения дискуссий с журналистами, вкладчиками, ассоциациями и бизнесом. По его мнению, можно было бы объявить амнистию. «Например, для граждан, которые принесут свои сбережения в банки до 1 мая. Такие депозиты в 2014 году не будут облагаться налогом», - предложил Кубив.