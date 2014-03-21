Нацбанк лишит лицензий несколько банков - конвертационных центров

Об этом сообщил в пятницу журналистам глава НБУ Степан Кубив в ходе круглого стола в Киеве.

«Относительно конвертационных центров. К слову, их с десяток. Не 48, как называли, не 52, а 10, плюс минус 2. Сейчас работает проверка Национального банка. Мы действительно заберем у них лицензии, вместе с правоохранительными органами, поскольку закон о банках и банковской деятельности это не позволяет», - сказал Кубив. По его словам, оборот наличности по этим банкам за прошлый год составил 146 млрд грн.

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Глава НБУ подчеркнул, что провел индивидуальные беседы с руководителем каждого из банков, и предупредил, что с ними будет. «Соответствующие фискальные органы получили информацию, и будут заниматься. Я бы отметил на перспективу: кто занимается нечестной работой - будет без работы», - добавил Кубив. Также он отметил, что в каждом случае «административного воспитания» смог увидеть реальных собственников банков, что является большой проблемой для многих банков Украины.

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