Яценюк рассказал, когда ЕС перечислит деньги Украине

Европейский Союз принял решение увеличить макрофинансовую помощь Украине на 1 млрд евро – до 1,610 млрд евро, причем конечный счет зачисления этих средств – конец апреля – начало мая, сообщил журналистам в пятницу премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Европейский союз принял решение об увеличении макрофинансовой помощи Украине с 610 млн евро до 1,610 млрд евро. Речь идет о более чем двух миллиардах американских долларов, которые придут на счет украинского правительства для стабилизации экономической ситуации», - сказал глава правительства. – «Окончательный срок зачисления средств – конец-апреля – начало мая».

Как сообщал УНИАН, в середине марта глава правительства Украины заявлял, что Европейский Союз готов в одностороннем порядке открыть рынок ЕС для украинских товаров, а также обещает оказать финансовую помощь в размере 15 млрд долл.

Ранее США также увеличили макрофинансовую помощь Украине до 1,6 млрд долл. с 600 млн долл.

Выделение Украине макрофинансовой помощи по линии США и Евросоюза обусловлено сложной экономической ситуацией в стране, а также поддержкой действий украинского правительства в его противостоянии России, которая в течение нескольких недель фактически аннексировала Автономную Республику Крым, превратив ее, а также непосредственно город Севастополь, в субъекты федерации.

В то же время, выделение макрофинансовой помощи во многом зависит от результатов переговоров Украины с Международным валютным фондом, миссия которого работает в Украине с 4 марта и намерена завершить переговоры с властями 25 марта. Как ожидается, итогом переговоров должна стать новая программа сотрудничества Украины и МВФ, предполагающая выделение нашей стране средств для достижения макроэкономической стабильности. В украинском правительства отмечали, что объем кредитования может составить до 15 млрд долл. сроком на 2,5 года. О своем стремлении помочь Украине также заявил Всемирный банк, готовый предоставить в качестве кредитов до 3 млрд долл. в 2014 году., и Европейский банк реконструкции и развития, готовый выделить порядка 5 млрд евро до 2020 года.

Также о возможности кредитования украинской экономики заявила Япония. Страна намерена выделить Украине 1 млрд долл. в виде кредитов и другой помощи для улучшения финансового положения страны.

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