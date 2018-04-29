Баланс недели: прощай Крым, привет ЕС, с надеждой на МВФ

Украина и ЕС 21 марта подписали политическую часть Соглашения об ассоциации. Но долгожданное событие, которое стоило стране очень дорого, было омрачено окончательной аннексией Крыма Российской Федерацией, за что в тот же день, 21 марта, проголосовал Совет Федерации, а после – утвердил президент всея Руси Путин.

Что представляет собой политическая часть Соглашения об ассоциации Украины и ЕС? Судя по всему, это - не более чем декларация о намерениях: украинцы подтвердили свое желание двигаться по европейскому пути развития, а ЕС - согласился предоставить нам такую возможность. То, что стремительного позитивного эффекта от этого шага ждать не стоит, подтвердил и премьер-министр Арсений Яценюк, который подписал документ от имени украинского государства.

«Это - чрезвычайно важный шаг и первый шаг к членству Украины в Европейском Союзе. Сейчас нас ожидает очень тяжелая работа. Нужно, чтобы перемены к лучшему были ощутимыми. Я не обещаю улучшения сегодня или завтра, но послезавтра украинцы будут иметь европейское будущее», - сказал Яценюк в Брюсселе после церемонии подписания политической части Соглашения.

Подписать экономическую часть документа, предполагающую создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, правительство надеется после президентских выборов в стране, назначенных на 25 мая, но не позже конца этого года. Тем не менее, в ЕС заявили о готовности обнулить таможенные пошлины для украинских товаров в одностороннем порядке уже в течение месяца. По словам Яценюка, благодаря снятию таможенных тарифов со стороны ЕС Украина ежегодно будет получать 490 млн евро экономической выгоды. Однако справедливости ради необходимо сказать, что далеко не все украинские производители смогут воспользоваться этой привилегией, так как их продукция не сертифицирована для поставок в Европу. К примеру, квота на беспошлинную поставку украинского молока и сливок в ЕС составляет 8 тыс. тонн в год, но ни один отечественный производитель молочной продукции на сегодняшний день не получил еврономер, а значит и не имеет право экспортировать свою продукцию на желанный европейский рынок.

Последняя неделя украинского Крыма

Но если трудности в торговле с Европейским Союзом были вполне предсказуемы, то экстраординарных проблем для украинского бизнеса в Крыму еще месяц назад никто не ожидал. Тем не менее, уже сегодня отечественные предприниматели начинают привыкать к работе на бесцеремонно отобранном Россией полуострове. Многие из них заявляют, что готовы переоформить бизнес в соответствие с российским законодательством и продолжить свою деятельность в Крыму. Однако как это сделать – пока не ясно, как и не ясна ситуация с налогообложением в бывшей автономной республике. Дело в том, что 18 марта Государственное казначейство Украины в Крыму отключилось от системы электронных платежей общегосударственного казначейства, в результате чего его счета были заблокированы, а осуществление налоговых и таможенных платежей стало невозможным. Первыми, кто почувствовал эффект от этого, стали крымские пенсионеры, которые остались без пенсионных выплат. По словам министра социальной политики Татьяны Денисовой, общий транш пенсий, который необходимо было перечислить в Крым в марте, должен был составить 1,038 млрд грн, но вплоть до 16 марта удалось перечислить только 677 млн грн. После указанной даты финансирование не осуществлялось и, что уже очевидно, осуществляться не будет.

Империя наносит ответный удар

Вместе с тем, беспрецедентная по своей наглости политика России по отношению к Украине в крымском вопросе, наконец-то, заставила нашу власть занять решительную позицию. 19 марта, на следующий день после убийства в ходе штурма фотограмметрического центра в Симферополе украинского прапорщика российскими оккупантами, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий заявил, что Украина намерена начать процедуру выхода из СНГ. Кроме того, Парубий сообщил о планах ввести визовый режим с Россией. Реакция РФ не заставила себя долго ждать. Уже в полночь того же дня российская таможня в лучших традициях торговых войн заблокировала экспорт украинских товаров. В первой половине дня 20 марта пропуск грузов из Украины якобы был возобновлен, однако, учитывая то, что таможенники проводили досмотр товаров в усиленном режиме, многокилометровая очередь из фур двигалась не быстро.

Но, естественно, массовым террором империя удовлетвориться не может, поэтому не забыла Россия и об индивидуальном «воспитании». Еще до заявления Украины о намерении выйти из СНГ, утром 19 марта российские силовики окружили Липецкую кондитерскую фабрику «Рошен», входящую в состав украинской кондитерской корпорации Roshen Петра Порошенко, якобы для того, чтобы выявить там рабочих-нелегалов. В результате, работа фабрики, на которой трудятся около 3 тыс. человек, была без дополнительных объяснений заблокирована. Но на этом в желании добить Roshen, украинские фабрики которого, кстати, и так с августа 2013 года лишены возможности экспортировать свою продукцию в РФ, «старший брат» не остановился. В пятницу, 21 марта, корпорация заявила, что 2,8 млрд рублей на ее счетах в России арестованы судом. Причина – иск российского холдинга «Объединенные кондитеры». Следствие – фактическая остановка деятельности компании на территории России, где она располагает тремя фабриками.

Очевидно, что на этом Россия не остановится. К примеру, российская ассоциация «Союзмолоко», объединяющая крупнейших производителей молочной продукции в РФ, уже обратилась к федеральным властям России с просьбой ввести на два года мораторий на ввоз молока и молочной продукции из Украины в случае любых ее интеграционных соглашений страны с ЕС. Но потеря российского рынка для украинских производителей - не катастрофа, считает глава Совета предпринимателей при Кабинете министров, президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко. По его мнению, открытие рынков ЕС сможет компенсировать возможные их убытки. Тем не менее, правительство должно предоставить срочную финансовую помощь тем украинским предприятиям, которые всю продукцию экспортируют только в Россию, подчеркнул Козаченко.

Но настоящей кульминацией экономического наступления России на Украину на минувшей неделе стало заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что долг нашей страны перед РФ составляет 16 млрд долл. По его словам, эта сумма включает в себя 3 млрд долл. еврооблигационного займа, предоставленного Украине в прошлом году, 2 млрд долл. задолженности перед «Газпромом», а также 11 млрд долл., которые должны быть возмещены России после денонсации так называемых «харьковских соглашений», подписанных странами в 2010 году и предполагающих 30% скидку на газ для Украины в обмен на продление срока пребывания Черноморского флота РФ на территории АРК. А денонсация соглашений, по словам Медведева, вполне правомерна, ведь Крым с 21 марта фактически стал российским.

Поиск денег продолжается

Финансовые претензии России вместе с острым дефицитом денег в украинской казне и предстоящим секвестром бюджета делают поиск кредиторов для Украины особенно актуальным. Миссия Международного валютного фонда, которая работает в Киеве с 4 марта, перенесла дату завершения своего визита с 21 на 25 марта. Согласно заявлению главы миссии Николая Георгиева, уже достигнут значительный прогресс в обсуждении экономической политики, которая позволит вывести Украины на путь действенных реформ, правильного управления и устойчивого развития, одновременно обеспечив защиту бедных и уязвимых слоев населения. По словам главы Нацбанка Степана Кубива, переговоры, в результате которых Украина надеется получить около 15 млрд долл., могут быть завершены уже до конца недели.

Однако если кредит от МВФ правительство обещает пустить на глубинные реформы и оздоровление экономики страны, то для удовлетворения насущных потребностей бюджета Кабмин намерен внести ряд изменений в налоговый кодекс. В частности, речь идет о повышении на 8,3% акцизов на алкогольную и табачную продукцию, сбора за первую регистрацию транспортного средства, экологического налога, налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых не проведена, и сбора за пользование радиочастотным ресурсом. Кроме того, 20 марта Минфин сообщил, что правительство будет настаивать на введении налога на доходы по депозитам граждан, предлагая повысить минимальный порог вклада, доходы по которому будут облагаться налогом, до 100 тыс. грн в одном финансовом учреждении с 50 тыс. грн, предложенных ранее премьером Яценюком. Банкиры, как и следовало ожидать, остались не очень довольны этим предложением, уверяя, что такие меры дадут пространство для манипуляций по уклонению от налогов, а также приведут к сокращению кредитования бизнеса в Украине.

Рассмотрение вопросов налогообложения дивидендов и внесения изменений в Налоговый кодекс, а также утверждение проекта «100 дней - 100 шагов правительства» запланировано на ближайшем заседании Кабинета министров.

Яна Брензей (УНИАН)