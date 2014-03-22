Британский премьер не исключает ареста счетов Абрамовича

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что счета российского бизнесмена Романа Абрамовича, владеющего лондонским футбольным клубом "Челси", могут быть заморожены, сообщает «Зеркало недели».

"Мы не исключаем, что таким мерам можем быть подвергнут кто угодно. Но подчеркну, что подобному наказанию подвергнется только тот, кто имел прямое отношения к событиям в Украине", - приводит слова Кэмерона The Telegraph.

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Напомним, что президент Совета ЕС Херман Ван Ромпей заявил, что возможные целевые экономические санкции в отношении России в случае дальнейших действий РФ по дестабилизации ситуации в Украине коснутся всех сфер сотрудничества.

Накануне президент США Барак Обама подписал указ, расширяющий санкции в отношении России. Эти санкции коснулись ближайшего окружения Владимира Путина.