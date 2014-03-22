Швейцарский Credit Suisse выплатит $885 млн для снятия претензий в США
Иск был подан еще в 2011 году
Швейцарский банковский гигант Credit Suisse выплатит $885 млн для снятия претензий со стороны Федерального агентства по финансированию жилья (ФАФЖ) США, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой Agence France-Presse.
Иск был подан еще в 2011 году. По утверждению ФАФЖ, Credit Suisse, а также еще 16 банков, незаконным путем продавали ипотечные ценные бумаги компаниям Fannie Mae и Freddie Mac, которые в настоящее время находятся под контролем правительства США.
В результате данных манипуляций ипотечные компании понесли значительные убытки, а на их поддержку в годы кризиса были потрачены деньги американских налогоплательщиков.
В 2008 году американское правительство было вынуждено взять компании под свой контроль и с тех пор потратило на их спасение около $170 млрд.
Credit Suisse выплатит $651 млн Fannie Mae и $234 млн — Freddie Mac.