Швейцарский Credit Suisse выплатит $885 млн для снятия претензий в США

Швейцарский банковский гигант Credit Suisse выплатит $885 млн для снятия претензий со стороны Федерального агентства по финансированию жилья (ФАФЖ) США, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой Agence France-Presse.

Иск был подан еще в 2011 году. По утверждению ФАФЖ, Credit Suisse, а также еще 16 банков, незаконным путем продавали ипотечные ценные бумаги компаниям Fannie Mae и Freddie Mac, которые в настоящее время находятся под контролем правительства США.

В результате данных манипуляций ипотечные компании понесли значительные убытки, а на их поддержку в годы кризиса были потрачены деньги американских налогоплательщиков.

В 2008 году американское правительство было вынуждено взять компании под свой контроль и с тех пор потратило на их спасение около $170 млрд.

Credit Suisse выплатит $651 млн Fannie Mae и $234 млн — Freddie Mac.