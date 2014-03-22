Канада присоединилась к санкциям США против банка «Россия»

Канада вслед за США ввела санкции против открытого акционерного общества «Акционерный банк «Россия», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

«Вместе с нашими международными союзниками, наше правительство принимает твердую позицию относительно поддержки Украины», — заявил премьер-министр Канады Стивен Харпер.

После введения санкций со стороны США Visa и MasterCard без уведомлений перестали оказывать услуги клиентам банка «Россия». При этом в кредитной организации выразили недоумение по поводу появившейся информации о возможных санкциях в отношении банка.

Читайте такжеРоссияне уже ощутили первые результаты санкций: Visa и MasterCard заблокировали карты

Президент России Владимир Путин и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразили намерение открыть счета в АКБ «Россия», чтобы поддержать финансовую организацию.

Читайте такжеРоссия пригрозила отказаться от Visa и MasterCard