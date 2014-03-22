Экс-главу подразделения «Северстали» обвиняют в США в сокрытии налогов

Суд в США предъявил обвинение в сокрытии налогов бывшему руководителю американского подразделения российской компании «Северсталь» (Severstal Inc) Виктору Липухину, сообщает в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства юстиции США.

Согласно материалам дела, на которое ссылается агентство, 50-летний бизнесмен, который является гражданином России, в 2002 году вместе с партнером открыл счет в крупнейшем швейцарском банке UBS, на этот счет были переведены более 47 миллионов долларов с другого счета в UBS на Багамах, затем осуществлялись транзакции на счет второго лица. Впоследствии владельцем второго счета стал Липухин.

Всего на балансе счетов Липухина с 2003 по 2006 годы находилось от 3,9 миллиона долларов до 7,4 миллиона долларов, которые, по данным американских юристов, скрывались от налогообложения. Обвинение было выдвинуто федеральным судом в Миссури, передает РИА Новости.

В Минюсте посчитали, что Липухин использовал офшорные счета, чтобы не сообщать о своих доходах, которые подлежат налогообложению.