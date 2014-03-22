Яценюк назвал четыре направления сотрудничества с Германией

Украина и Германия намерены активно развивать сотрудничество в энергетической сфере, военно-техническом сотрудничестве, в борьбе с коррупцией и создании рыночных условий для привлечения инвестиций, заявил в ходе встречи с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Как передает корреспондент УНИАН, Яценюк поблагодарил правительство Германии за поддержку Украины и помощь в подготовке и подписании политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. «Это то, чего ждали миллионы украинцев, и наша задача совместно выполнять это соглашение», - сказал Яценюк. «Хочу поблагодарить Германию за четкую позицию по отношению к украинскому суверенитету и территориальной целостности и за то, что подписание Соглашения в Брюсселе все-таки состоялось. От позиции Германии очень многое зависело», - подчеркнул он.

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Яценюк отметил, что Украина и Германия имеют 4 важных вопроса сотрудничества. «Первый вопрос – вопрос энергетической безопасности. Нам нужны реверсные поставки газа со стороны стран Европейского Союза для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Украины», - сказал Яценюк.

Второй вопрос, по словам премьер-министра Украины, - вопрос борьбы с коррупцией. «Создание антикоррупционного бюро и техническая помощь со стороны Германии по борьбе с коррупцией и по наказанию всех виновных в отмывании средств и разворовывании Украины – очень важно», - сказал глава правительства Украины.

Третий вопрос повестки дня украинско-немецких отношений – демонополизация экономики и создание рыночных условий для привлечения инвестиций, в первую очередь из Германии.

«Четвертый вопрос – вопрос военно-технического сотрудничества для помощи в переоснащении и усилении Вооруженных сил Украины», - отметил Яценюк.

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В свою очередь, Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия будет поддерживать процесс реформ в Украине и приветствует работу украинского правительства, в том числе в сфере преодоления коррупции и разрешения вопросов безопасности граждан.

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