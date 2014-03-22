Украина хочет возобновить переговоры о зоне свободной торговли с Канадой

Украина рассчитывает возобновить переговоры по созданию Зоны свободной торговли с Канадой, а также получить техническую помощь от Канады в объеме порядка 200 млн долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе встречи с премьер-министром Канады Стивеном Харпером премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Мы обратились к правительству Канады с предложением восстановить переговоры по формированию зоны свободной торговли с Канадой, которые были прерваны два года назад», - сказал Яценюк.

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Он поблагодарил правительство Канады за финансовую помощь. «Мы благодарим правительство Канады за решение о выделении 200 млн долл. финансовой помощи Украине. Помощь будет привязана к получению кредита Украины со стороны Международного валютного фонда", - сказал Яценюк.