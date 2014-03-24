Конгресс США сегодня рассмотрит вопрос о предоставлении Украине $1 млрд

В Конгрессе США сегодня будет вынесено на голосование несколько законопроектов, которые предусматривают предоставление Украине заемных гарантий в размере около 1 млрд долларов и военной помощи.

Как передает Радио Свобода, об этом сообщила в Киеве сенатор США Келли Эйотт.

По ее словам, дислокация войск США на территории Украины исключена, однако Вашингтон может предоставить Украине стрелковое оружие, амуницию, топливо и другие средства для обороны страны.

Сенатор прибавила, что, оказывая военную помощь Украине и вводя против России экономические и политические санкции, США обеспечивают выполнение Будапештского меморандума.

В свою очередь конгрессмен Стивен Линч отметил, что неисполнение Россией положений Будапештского меморандума создает очень опасный международный прецедент.

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«Будапештский меморандум нарушен стороной, которая должна была бы гарантировать его выполнение. Вдумайтесь, какой сигнал получают другие страны, когда мы просим отказаться от ядерного оружия! И если мы оставим эту ситуацию просто так, это будет значить, что свою территориальную целостность нельзя гарантировать без наличия ядерного оружия – это неправильно!» – сказал Линч.

Будапештское соглашение – Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия – международный договор, заключенный 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией о безъядерном статусе Украины. Соглашение было подписано в Будапеште и содержит пункты, предоставляющие Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.

Международное сообщество осудило аннексию Крыма Россией. Москве указывали на обязательство по Будапештскому меморандуму.