Доллар на межбанке поднялся до 11,20 грн

В понедельник, 24 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок до 10,7000/11,2000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вверх до 14,7615/15,4535.

Цены на российскую валюту поднялись до 0,2960/0,3099.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,3797/99 (пятница - 1,3774/76).

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 21 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 10,8000/11,0000 грн/долл.

Нацбанк на рынок в пятницу не выходил.