Доллар на межбанке поднялся до 11,20 грн
10:22, 24 марта 2014Финансы
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Американская валюта на открытии межбанка перешагнула отметку 11,00 грн.
Доллар продолжает падать
В понедельник, 24 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок до 10,7000/11,2000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
Котировки по евро-гривне ушли вверх до 14,7615/15,4535.
Цены на российскую валюту поднялись до 0,2960/0,3099.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,3797/99 (пятница - 1,3774/76).
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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 21 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 10,8000/11,0000 грн/долл.
Нацбанк на рынок в пятницу не выходил.
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