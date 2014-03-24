Миндоходов уволило руководителей Киевской и Южной таможен

Приказом от 12 марта уволен первый заместитель министра доходов и сборов Украины

Министерство доходов и сборов Украины своими приказами №553 и №554 уволило с занимаемых должностей руководителя Киевской межрегиональной таможни Сергея Гилу и руководителя Южной таможни Владимира Григорьева.

Об этом говорится в сообщении Миндоходов, текстом которого располагает УНИАН.

«Обнародованная некоторыми СМИ информация о том, что Сергей Гила является действующим начальником Киевской таможни Миндоходов, не отвечает действительности, - говорится в сообщении. – Официально информируем о том, что Сергей Гила был уволен с должности начальника Киевской таможни по приказу Министерства доходов и сборов от 11 марта. Также официально информируем, что другим приказом от 11 марта с должности уволен начальник Южной таможни Владимир Григорьев».

Кроме того, в Миндоходов сообщили, что приказом от 12 марта с должности первого заместителя министра доходов и сборов Украины уволен Степан Дериволков.

Справка УНИАН. Киевская и Южная таможни вошли в состав таможенной службы министерства доходов и сборов Украины в рамках объединения Налоговой и Таможенной служб в Министерство доходов и сборов Украины в декабре 2012 года. В марте 2014 года Кабмин по рекомендации Верховной Рады Украины принял решение о расформировании министерства и создании отдельных подразделений Налоговой и Таможенной служб, а также службы финансовых расследований. Кроме того, Кабмин создал ликвидационную комиссию Миндоходов, которую возглавил куратор налогового направления Игорь Билоус.