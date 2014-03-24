Гривня укрепилась до 10,90 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 10,7000/11,2000, к 12:00 сузился спрэд 10,7000/10,9000, сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Рублевый рынок открылся котировками 0,2960/0,3099, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2960/0.3016. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 36.1290 (-0.1355).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3797/99, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 14,7615/15,4535, к 12:00 цены ушли вниз 14,7385/15,1665.