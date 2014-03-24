Активы банков Украины за месяц выросли на 70 млрд гривень

Активы банков Украины в феврале 2014 года по сравнению с январем выросли на 70 млрд грн, или на 5,74%, - до 1,29 трлн грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, общие активы банков, не откорректированные на сумму резервов, в феврале 2014 года по сравнению с январем выросли на 6,07%, или на 82 млрд грн, - до 1,433 трлн грн.

За указанный период обязательства банков выросли на 8,16%, или на 83,6 млрд грн, - до 1,109 трлн грн, в то время как капитал банков снизился на 6,97%, или на 13,6 млрд грн, - до 181,679 млрд грн.

По состоянию на 1 марта 2014 года лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности имел 181 банк, в том числе один - лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, за январь 2014 года активы банков снизились на 58,253 млрд грн, или на 4,56%, - до 1,220 трлн грн, общие активы банков - на 4,07%, или на 57,374 млрд грн, - до 1,351 трлн грн.

В 2013 году активы банков выросли на 13,39% по сравнению с 2012 годом - до 1,278 трлн грн.

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